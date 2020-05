Monheim Kultur : Autokino lockt mit tierischen Filmen

Monheim Auf dem Parkplatz am Rheinstadion läuft das Auto-Kino der Monheimer Kulturwerke weiter. Heute, Samstag, 16. Mai, steht im Zeichen der Tiere. Um 14 Uhr gibt es „Pets 2“, um 17 Uhr brüllt der „König der Löwen“.

„Feuerwehrmann Sam: Plötzlich Filmheld“ gezeigt. Um 17 Uhr gibt es noch einmal „Die Känguru Chroniken“. „Enkel für Anfänger“ beginnt um 20.30 Uhr. „Alladin“ zaubert auch am Montag, 18. Mai, 17 Uhr, wieder. Um 20.30 Uhr kommt „Joker“. Dienstag, 19. Mai, 17 Uhr, gehen die „Pets2“ wieder an den Start, gefolgt von „Green Book“ um 20.30 Uhr. Ab in den Dschungel geht es wieder am Mittwoch, 20. Mai. Ab 17 Uhr läuft der „König der Löwen“. „Das perfekte Geheimnis“ wird um 20.30 Uhr gelüftet.