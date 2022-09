Fontanestraße : Autofahrerin fährt Radler an

Monheim Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Auch sein Fahrrad wurde beschädigt.

Ein Radfahrer (22) ist am Dienstagmorgen um 7.40 Uhr an der Einmündung Garather Weg / Fontanestraße von einem Kleinwagen erfasst und verletzt worden, als er die Fontanestraße kreuzte Der Radfahrer befuhr den Garather Weg aus Richtung Düsseldorf kommend in Richtung Monheim. Die Fahrerin war auf der Fontanestraße in Richtung Garather Weg unterwegs und missachtete den vorfahrtberechtigen Radfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Auch sein Fahrrad wurde beschädigt. Die Fahrerin fuhr nach kurzer Rücksprache mit dem Radler weiter. Der merkte erst später, dass er verletzt und sein Rad beschädigt war. Hinweise, Polizei: Telefon 02173 9594-6350.