Monheim : Auf wartendes Auto aufgefahren: zwei Verletzte

Monheim (elm) 40.000 Euro Schaden ist am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Auffahrunfall in Monheim auf der Hitdorfer Straße entstanden. Außerdem wurden zwei Personen leicht verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wollte eine 27-jährige Leverkusenerin, die mit ihrem Opel Corsa auf der Hitdorfer Straße in Richtung Langenfeld unterwegs war, nach links in den Schleiderweg abbiegen.

Sie betätigte den Blinker und bremste bis zum Stillstand, da sie den Gegenverkehr passieren lassen musste.