Monheim Bauarbeiter von eiligem Autofahrer umgefahren

Monheim · Ein 46-jähriger Ratinger ist am Montagmorgen in Monheim von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 29-jähriger Monheimer mit seinem Seat Ibiza über die Opladener Straße hinter einem Linienbus in Richtung Monheim.

14.11.2023 , 11:25 Uhr

Der schwer verletzte Arbeiter wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Als der Bus auf Höhe der Einmündung zum Schleiderweg bremsen musste, weil vor ihm auf der Straße ein Arbeiter einen einparkenden Kollegen mit seinem Bagger einwies, überholte der Monheimer den Bus. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen ging er fälschlicherweise davon aus, dass der Busfahrer angehalten hatte, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Hierbei übersah er den 46-jährigen Arbeiter und erfasste ihn mit seinem Auto. Der Ratinger wurde dabei schwer verletzt, er musste daher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verblieb er stationär.

(elm)