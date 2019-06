Polizeireport : Autofahrer erfasst Radlerin an Tankstelle in Monheim

Autofahrer erfasst Radlerin an Tankstelle in Monheim

Monheim Die 52-Jährige wurde schwer verletzt.

An der Opladener Straße in Monheim ist eine Radfahrerin am Dienstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 52-Jährige radelte nach Angaben der Polizei gegen 8.50 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Langenfeld, als sie an der Tankstelle (Hausnummer 195) von einem Autofahrer übersehen wurde. Der 59-Jährige fuhr mit seinem Mercedes von dem Tankstellengelände und erfasste die Radfahrerin frontal mit seinem Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Sowohl der Pkw als auch das Fahrrad wurden beschädigt.