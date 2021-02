Monheim: Dreijjähriges Kind bei Unfall verletzt : Auto erfasst dreijähriges Kind

Das dreijährige Kind wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa

Monheim Ein drei Jahre altes Kind ist am Dienstagmorgen an der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg angefahren und verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken