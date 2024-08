Schon am Wochenende Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ legt in Monheim an

Das Wissenschaftsschiff Kostenpflichtiger Inhalt „MS Experimenta“ hat Monheim gerade erst verlassen, da kündigt sich schon neuer Besuch auf dem Wasser an: Von diesem Samstag, 10. August, bis Mittwoch, 14. August, macht das Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ halt am Monheimer Schiffsanleger an der Kapellenstraße. Am Samstag öffnet die Ausstellung ab 13 Uhr, an den Tagen danach kann das Schiff von 10 Uhr bis jeweils 18.30 Uhr besichtigt werden.