Im Monheimer Ratssaal Ausstellung über deutsch-jüdisches Leben in Marienburg

Von den ausländischen Partnerstädten Monheims war eine bis 1945 deutsch: Malbork, das damalige Marienburg in Westpreußen. Wie im gesamten Deutschen Reich und dessen Herrschaftsgebiet so wurde während des Nationalsozialismus auch in Marienburg das jüdische Leben ausgelöscht. Im Monheimer Ratssaal erinnert ab diesem Freitag eine Ausstellung an die Geschichte der Juden in der heute polnischen Stadt. „Sichtbar, fast vergessen. Über die jüdische Gemeinde in Marienburg“ ist der Titel der Schau des Malborker Stadtarchivs. Zur Eröffnung reisen Bürgermeister Marek Charzewski und Archivleiter Tomasz Agejczyk nach Monheim.