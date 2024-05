Veranstaltungen in Monheim Ausstellung, Konzerte und Karaoke im Sojus 7

Monheim · Das Sojus 7 an der Kapellenstraße in Monheim hat in den kommenden Tagen für jeden Geschmack etwas in seinem Programm. Ein kleiner Überblick.

02.05.2024 , 12:18 Uhr

Johanna Bauer wird sich auf der Poetry-Slam-Bühne am 8. Mai im Sojus 7 in Monheim die Ehre geben. Foto: Stadt Monheim am Rhein / Ben Mischke/Benjamin Mischke mischpult@gmx.de