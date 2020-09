Streit um Rewe-Erweiterung : Ausschuss bestätigt Rewe-Kompromiss

Monheim Die Politiker im Planungsausschuss haben den Bebauungsplan Sandstraße aufgehoben und das Areal rund um den Rewe-Markt aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Baumberg-Süd rausgenommen.

Nahversorgung Im Vergleich zum Jahr 2009 wird die Abgrenzung von nur zwei weiteren (vorher drei) Nahversorgungszentren empfohlen. Der Standort eines Lebensmittel‐SB Betriebs an der Berghausener Straße entfällt. Es bleiben: die Standorte „Hauptstraße“ in Baumberg und das Nahversorgungszentrum „Geschwister-Scholl-Straße“, ergänzt durch Einzelhandelsentwicklungsfläche im Planbereich des neuen „Sophie‐Scholl‐Quartiers“.

„Wenn wir es jetzt nicht schaffen, den Drogeriemarkt am Holzweg anzusiedeln, haben wir eine Riesenchance vertan“, so Gronauer. Bisher sei das Einzelhandelszentrum am Holzweg, das sich die Stadt „krampfhaft“ zu entwickeln bemühe, nicht genügend nachgefragt worden. Die erhoffte Belebung durch die Aldi-Ansiedlung habe sich nicht eingestellt. Statt einen weiteren Edeka anzusiedeln, schlug er vor, die Fläche für Wohnbau zu nutzen. Er begründete den Meinungsumschwung seiner Partei damit, dass sich die Situation heute anders darstelle als Ende 2017: Die damals noch rudimentäre Entwicklung an der Hauptstraße sei weiter zurückgegangen, während der Standort Sandstraße gut funktioniert habe. Das Einzelhandelskonzept sei von der Realität überholt. Er befürchte, dass die Holzwegpassage durch den dahinter neu entstehenden Einzelhandel eher geschwächt werde.