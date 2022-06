Monheim Öffentlicher Nahverkehr : Ausfall S6: BSM ergänzt Angebot

Monheim Die BSM ergänzt ihren Fahrplan, um die monatelangen Ausfälle der S 6 zu kompensieren, insbesondere für Fahrgäste mit dem Ziel Köln.

So ändert die BSM ihren Fahrgastplan ab dem 10. August: Zwischen „Langenfeld S“ und „Chempark S“ wird die Schnellbuslinie SB33 auf Monheimer Stadtgebiet bis zur Haltestelle „Rheinpark“ verlängert. Sie bietet an der Leverkusener Haltestelle „Chempark S“ einen Anschluss an die Linie S6 in Richtung Köln. An der Haltestelle „Lev-Mitte“ besteht weiterhin Anschluss an den RE1 (RRX) und den RE5 (RRX). Diese werden erstmals auch für Fahrgäste aus der Monheimer Innenstadt direkt erreichbar sein.