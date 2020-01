Monheim Monheimer Tor : Städte bringen ihre Citys nach vorn

Langenfeld Kommentar Die Digitalisierung verändert nicht nur Arbeitsprozesse in großen Betrieben. Auch der Handel vor Ort muss mitziehen, damit er nicht dem Online-Angebot unterliegt. Früher war gestern. Und weil gut gepflegte und zeitgemäße Innenstädte auch zum Flanieren und Shoppen einladen, tun Kommunen gut daran, ihren Händlern zu helfen, Läden optisch und technologisch auf Stand zu bringen.

Einen ersten Schritt zur Unterstützung der Händler in diese Richtung hat die Stadt Langenfeld mit dem Projekt Future City getan. Jetzt folgt der zweite: Die Stadt ist zur Modellstadt auserkoren und wird vom Bund gefördert. Drei Ladenlokale werden beispielhaft umgestaltet. Experten beraten und helfen bei der Umsetzung. Dass Städte in die Zukunft ihres Handels investieren, ist gut. Doch langfristig sollten die Modelle zu Selbstläufern werden, die von den Händlern in Eigenregie gestemmt werden.