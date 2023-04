Monheim Ausbau Am Kielsgraben beginnt nach den Osterferien

Für den ersten Bauabschnitt wird die Straße Am Kielsgraben auf Höhe der Hans-Georg-Schukat-Straße voraussichtlich bis Mitte September voll gesperrt. Die entsprechenden Umleitungen sind ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können weiterhin eine Straßenseite nutzen. Im nächsten Bauabschnitt wird die Kreuzung an der Baumberger Chaussee/Am Kielsgraben ausgebaut. Auch hier wird es zu Teilsperrungen kommen. Die Baumberger Chaussee wird jedoch zu jedem Zeitpunkt in beiden Fahrtrichtungen befahrbar bleiben.