Haus Bürgel und das Biotop Teich : Wo Teichruderer und „Po-Atmer“ leben

Norbert Tenten zeigt Linus und Levian (v. li.) Tiere im Teich von Haus Bürgel, darunter Molche, Kaulquappen und Wasserskorpione. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Anschaulich und kindgerecht bringt der Biologe Norbert Tenten den Kleinsten die Wasserlebewesen im Teich von Haus Bürgel nahe. Er passt Maß und Verpackung seiner lehrreichen Informationen über das Ökosystem flexibel an die jeweilige Zielgruppe an.

Anni (4), blondgelockt mit rosigen Wangen, können die schwarzen blitzschnellen Krabbeltiere aus dem Teich an der Biologischen Station Haus Bürgel nicht schrecken. Mit Öljacke, Gummistiefeln, Kopftuch und Kescher bewaffnet geht sie auf Tierfang. Der Biologe Norbert Tenten erklärt den kleinen Teilnehmern des Naturkurses „Frosch, Teich & Co“, wie sie mit Joghurteimern vorsichtig alles aus dem Teich schöpfen, was da schwimmt und krabbelt und auch eine nähere Betrachtung lohnt. Und das sind keine Kuscheltiere, wenngleich sie so harmlose Namen wie „Rückenschwimmer“ oder „Teichruderer“ tragen. Spaß und Action stehen an diesem Nachmittag im Vordergrund, damit die Fünf- bis Zehnjährigen von den Tieren lernen und in Zukunft jedes noch so kleine Lebewesen achten und schützen.

Was die Jungen und Mädchen zu Tage fördern, ist beachtlich: winzige Teichmolche, zukünftige Grünfrösche im Kaulquappen-Status, Wanzen und Mückenlarven, Wasser-skorpione, die unscheinbare Teichnadel und Weichkäfer. 64 Arten leben laut Norbert Tenten in dem kleinen Gewässer. Kindgerecht bringt der lustige Biologe den Jüngsten die Tiere nahe, erklärt ihnen, dass man keine Steine in einen Tümpel wirft, weil die Wanzen, Fischchen und Quappen, wenn sie davon erwischt werden, arge Kopfschmerzen kriegen. Er zeigt ihnen vergnügt den so genannten „Arsch-Atmer“, einen Skorpion, dessen Atemröhre ihren Ausgang tatsächlich am Po hat. Er lässt sie die Wanze streicheln und warnt, dass ihr Stich mehr schmerzt als der einer Wespe.

Info Haus Bürgel bietet auch Exkursionen für Schüler Im Vordergrund der Exkursionen steht die direkte Naturbegegnung, bei denen mit praktischen Arbeiten, spielerischen Elementen und Sinneserfahrungen Wissen über Natur und ökologische Zusammenhänge vermittelt wird. Anmeldungen sind über das Anmeldeformular auf der Homepage der Biostation möglich: www.bsdme.de, Seite Umweltbildung /Angebote für Schulen und Kindergärten. Innerhalb von 14 Tagen wird sich die Biologische Station Haus Bürgel melden und Termine mit Interessenten abstimmen.

„Wenn ich ältere Teilnehmer habe, kann ich natürlich noch eine Menge über das Ökosystem loswerden“, sagt Tenten. Die kleineren Besucher seiner Veranstaltung im Freien hält er mehr mit Action bei der Stange, um dann ein paar altersgerechte Info-Häppchen zu vermitteln. Die knapp zehn Kinder werden von ihren Eltern begleitet. Die Zwillinge Linus und Louis Witte, beide viereinhalb, sind mit ihrem Bruder Levian (fünfeinhalb) und ihren begeisterten Eltern da. Sie beobachten, wie der werdende kleine Frosch unbedingt aus seinem Behälter klettern will. Und dass ein paar Winzlingsfrösche in ihrem kurzen Dasein leider schon die Unterschenkel eingebüßt haben. „Vielleicht hat sich eine Wanze daran gütlich getan“, sagt Tenten. Die Behinderung wird ihrem Leben wahrscheinlich vorzeutig ein Ende setzen. Das wiederum macht die Erwachsenen trauriger als die kleinen Beobachter, die mit immer neuen Tiere aus dem Teich ankommen, die der Biologe bestimmten Spezies zuordnet.