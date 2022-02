Monheim Polizei sucht Zeugen : Schwarzer Mercedes gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Montag verdächtige Personen auf der Friedenauer Straße beobachtet haben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Monheim (elm) In der Nacht auf Montag, zwischen 18 und 6.55 Uhr, verschwand von einem öffentlichen Parkplatz an der Friedenauer Straße 2 in Monheim ein geparkter Mercedes C220 CDI. Wie der oder die Fahrzeugdiebe den schwarzen Kombi öffnen, starten und wegfahren konnten, ist nach Angaben der Polizei bisher nicht geklärt.

Der schwarze Mercedes hat das amtlichen Kennzeichen GM-UX 123. Der Zeitwert des elf Jahre alten Kombis mit silbernen Alu-Felgen wird mit 10.000 Euro angegeben.