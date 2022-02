Monheim Gänseliesel-Wagen : Im Gänseschritt im autonomen Bus zum Zoch

Der einzige neu gebaute Wagen im Zoch ist der Gänselieselwagen: Stefan Goller hat geplant und gemalt, die Gänseliesel Lisa Vollmer freut‘s. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Gänseliesel-Wagen der Stadt Monheim ist feierlich von Stefan Goller und seinem Team der Traditonsfigur übergeben worden. Die Stadt verteilte Faire Kamelle an die Karnevalsvereine. Der Bürgermeister verteidigt die Entscheidung für den Rosenmontagszug.

Der Gänseliesel-Wagen gehört zum Monheimer Karneval wie der Hopfen zum Bier. Seit über 50 Jahren bauen Freiwillige der Stadt Monheim den traditionellen Wagen und übergeben diesen im Rahmen einer Veranstaltung an die Große Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka). „Ich bin sehr froh, dass Karneval in diesem Jahr wieder möglich ist“, sagt Stefan Goller, Gestalter des Gänseliesel-Wagens. „Ich habe es im letzen Jahr extrem vermisst. Das ist bei uns zur Tradition geworden.“

Goller baut und bemalt seit über 30 Jahren den Gänseliesel-Wagen gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt. „Ich habe früher schon mit meinem Vater den Karnevalswagen der Stadt bemalt. Irgendwann habe ich die Tradition dann übernommen und male nun jedes Jahr mit meinen Kindern“, erklärt Goller, der bereits seit vielen Jahren in Leichlingen wohnt. Vor allem sein jüngster Sohn habe ihm in diesem Jahr geholfen. „Wir haben zunächst vier bis fünf Entwürfe gemacht, die Stadt hat sich dann für diesen entschieden“, so der Hobbykünstler. Nur etwa zwei Tage hat die Gestaltung des riesigen Fahrzeugs gedauert. „Die Entwürfe sind deutlich zeitaufwendiger. Sobald man zum Pinsel greift, ist man eigentlich schon fast fertig.“

Info Gänseliesel gehört seit 1959 zum Karneval Die Gänseliesel ziert seit 1939 das Wappen der Stadt Monheim am Rhein und fand erstmals 1955 Einzug in den Monheimer Karneval. Der damalige Heimatbund vermählte sie im Zuge des Karnevals mit der sagenumwobenen Figur des Spielmanns. Seitdem ist das traditionsreiche Paar fester Bestandteil des Monheimer Karnevals und wird jedes Jahr neu von der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft gewählt.

Der diesjährige Wagen steht unter dem Motto „Monnem am Rhing janz autonom“. In knalligen Farben ist darauf die Gänseliesel in einem autonomen Bus der Bahnen der Stadt Monheim zu sehen, wie Sie ihren Gänsen in Richtung des Monheimer Schelmenturms folgt.

Zur traditionellen Übergabe des Karnevalswagens am haben sich zahlreiche Karnevalsvereine und städtische Mitarbeiter auf dem Betriebshof der Stadt Monheim versammelt. Eröffnet wird die Veranstaltung vom Kinderprinzenpaar mit einem lautstarken „Monnem Helau“. Zahlreiche Tanz- und Gesangsauftritte sorgen anschließend für Stimmung in der dekorierten Lagerhalle. Beendet wird jeder Auftritt mit der Verleihung von Karnevalsorden. Auch Stefan Goller wird von vielen Karnevalsvereinen mit einem Orden beehrt. „Ich glaube der Herr Zimmermann legt immer ein gutes Wort für mich ein. Ich habe über die Jahre schon einige davon gesammelt“, sagt er fröhlich. Bevor gegen Ende riesige Mengen an „Fairtrade-Kamelle“ von der Stadt an die Karnevalsgruppen verteilt werden, darf Gänseliesel Lisa ihren diesjährigen Karnevalswagen in Empfang nehmen. Mit dem Monheimer Wappenlied „Uss Gänseliesje“ wird die Übergabe quittiert.