Streik : Auch Monheims Busse werden bestreikt

Monheim (og) Für den morgigen Donnerstag ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik auf. Diesmal bleiben auch die Busse der Bahnen der Stadt Monheim (BSM) stehen. Das teilen Verdi und die Stadt Monheim mit.

Schulbusse und die Linie 793 sind nicht betroffen. Sie fahren. Beim Streik am Montag waren die Monheimer Busse planmäßig unterwegs, auch auf den so genannten Mischlinien, obwohl die Rheinbahn in Düsseldorf bestreikt wurde. Hintergrund der Verdi-Aktion sind die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Weitere Informationen gibt es auf der BSM-Homepage im Internet unter www.bahnen-monheim.de