In Monheim Buntes Programm zum Stadtfest im Berliner Viertel

Das Stadtfest in Monheim wirft seine Schatten voraus. Und da will sich auch das Berliner Viertel nicht lumpen lassen und hält am 15. und 16. Juni ein buntes Programm vor allem für Familien und kleine Gäste bereit. Auf der Friedrichstraße und der Bühne am Ernst-Reuter-Platz gibt es verschiedene Events und Mitmachaktionen. So können Besucher am 15. und 16. Juni jeweils ab 11 Uhr zum Beispiel Programme des Virtual Reality (VR) 5D-Simulators ausprobieren, virtuell Formel 1 fahren und das VR-Spiel „Walk the plank“ spielen. Wer sich richtig auspowern möchte, kann auf einem 35 Meter langen Hindernisparcours krabbeln, klettern und laufen. Beim Aerotrim, einem kugelförmigen Trainings- und Therapiegerät, können Sportbegeisterte sich durch Bewegung und Gewichtsverlagerung in allen Ebenen des Raums bewegen.