Am 5. Januar : Atlanta Jazzband spielt im Bürgerhaus Baumberg

Monheim Die „Atlanta Jazzband“ aus Köln gastiert am kommenden Sonntag, 5. Januar, ab 12 Uhr im Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8.

Der Eintritt zu diesem Konzert des Vereins „Jazz in Monheim“ (JiM) ist frei. Vor fast genau 20 Jahren gab die genannte Band übrigens im Januar 1999 im Sudhaus der ehemaligen Monheimer Brauerei übrigens das allererste Konzert des 1998 gegründeten Vereins JiM. Die 1986 gegründete Kölner Band spielt Old Jazz in einem eigenständigen Sound, verbindet Ragtime, Blues, funky music, Dixieland und Salsa. Auch originelle Eigenkompositionen trägt die sechsköpfige Band vor. Ihr gehören an: Klaus Osterloh (Trompete, Flügelhorn), Holger Werner (Saxophon, Klarinette, Flöte), Bernt Laukamp (Posaune, Harmonika, Tuba), Christian Cluxen (Piano), Jochen Schaal (Kontrabass) sowie Michael Claudi (Schlagzeug). Näheres unter www.jazz-in-monheim.de