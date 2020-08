Schulausschuss : Maiwald-Schule erhält Neubau

Monheim Der eigentlich für Mittwochabend geplante Baubeschluss wurde in den Rat vertagt. Die Schule an der Humboldtstraße soll nicht nur vierzügig ausgebaut, es sollen dabei auch moderne Didaktikmethoden berücksichtigt werden.

Die Armin-Maiwald-Schule wird in den nächsten Jahren nicht ohne Containerbauten auskommen. Zum laufenden Schuljahr soll zwischen dem Schulgebäude und dem Parkplatz des Bürgerhauses eine Container-Anlage errichtet werden, um die vierte Erstklässler-Klasse aufnehmen zu können. „Die Container für die Einlaufklassen befinden sich noch im Werk in der Fertigung“, wie Architekt Bernhard Kersting im Schulausschuss erklärte. Sein Büro hat den Neubau entworfen.

Denn die Schule an der Humboldtstraße soll nicht nur vierzügig ausgebaut, es sollen dabei auch moderne Didaktikmethoden berücksichtigt werden. Diesen Plänen muss der nördliche Altbauriegel weichen. Die Schule soll künftig nach dem Cluster-Prinzip strukturiert werden. Ein Cluster besteht aus vier Klassenräumen, zwei Differenzierungsräumen, einem Forum, einem Inklusionsraum, einem Gruppenraum und einer eigenen WC-Anlage. Das Forum ist das Herzstück jeder Jahrgangsstufeneinheit, es soll für klassenübergreifende Aktivitäten und als offene Lernlandschaft dienen, heißt es in der Vorlage.

Der eigentlich für Mittwochabend geplant Baubeschluss für das 16 Millionen Euro-Projekt wurde nicht gefasst, weil Peter Rischard von der evangelischen Kirche als Trägerin der Ogata noch Abstimmungsbedarf angemeldet hatte. „Den in Aussicht gestellten Termin für unsere Veränderungsvorschläge hat es nicht gegeben.“ So sei die Offenheit der Verwaltungsbereiche nicht mit dem Datenschutz vereinbar, man könne so keine vertraulichen Gespräche über Schüler führen. Der Bürgermeister sagte das ausstehende Gespräch zu. Den Beschluss werde nun voraussichtlich der Stadtrat am 9. September fassen.