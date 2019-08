Monheim : Argentinische Punkband spielt in Monheimer Altstadt

Monheim (og) Die argentinische Punkrock-Gruppe Argies gibt am Mittwoch, 21. August, ein akustisches Open Air-Konzert am Spielmann, Turmstraße 21, in der Monheimer Altstadt. Als Support tritt das Monheimer Mighty Hallelujah Terzett auf.

Beginn ist 19.30 Uhr, kein Eintritt.

Das Quartett Argies, das 1984 im argentinischen Rosario gegründet wurde, zählt zu den wichtigsten Punkrock-Gruppen ihres Landes. Musikalisch sind die Südamerikaner stark vom englischen Punk der Jahre 1976 bis 1979 beeinflusst worden. Auf den bislang zwölf Alben sind neben druckvollem Punkrock auch immer Ska-, Reggae- und Latin-Anleihen finden. Argies wurden 1997 von denn „Toten Hosen“ in Buenos Aires entdeckt und spielten in Folge als Vorgruppe der Band bei mehreren Konzerten.