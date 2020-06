Lehrreich : Archäologe entziffert „Graffiti“ aus der Römerzeit

Monheim Dieter Hupka spricht am Freitag, 26. Juni, 15 Uhr, auf Haus Bürgel über Hinweise, die antike und mittelalterliche Objekte liefern können. Versteckt sind solche Angaben oft in Inschriften und Kurzmitteilungen, die Aufschluss über das Leben der jeweiligen Zeit geben.

„Nachrichten aus der Vergangenheit – Inschriften, Graffiti und Ziegelstempel“ lautet der Titel eines Vortrags im Römischen Museum Haus Bürgel am Urdenbacher Weg in Baumberg. Der Archäologe Dieter Hupka spricht am Freitag, 26. Juni, 15 Uhr, über Hinweise, die antike und mittelalterliche Objekte liefern können. Versteckt sind solche Angaben oft in Inschriften und Kurzmitteilungen, die Aufschluss über das Leben der jeweiligen Zeit geben. Diese Mitteilungen können nicht nur Informationen darüber enthalten, ob es sich um Weihegaben oder Alltagsgegenstände handelte, sondern auch die Namen von Herstellern oder Besitzern der Fundstücke preisgeben. Wie Hupka an Beispielen aufzeigen will, machen Schreibweise und Abkürzungen mitunter Probleme bei der Lesung und Interpretation. Daran knüpfen auch Fragen an nach Schreibkenntnissen und Schreibgeräten der Antike. Diesen Fragen geht der Referent anschaulich nach.