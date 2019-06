Tipp : Archäologe berichtet über Religionen in der Römerzeit

Monheim Der Vortrag auf Haus Bürgel ist am Samstag, 8. Juni, 15 Uhr.

Der Archäologe Dr. Dieter Hupka berichtet am Samstag, 8. Juni, 15 Uhr, im Römischen Museum Haus Bürgel, Urdenbacher Weg, von Forschungen und Grabungen und den daraus resultierenden Erkenntnissen über römische Glaubensrichtungen. Im römischen Rheinland trafen verschiedene Religionen aufeinander. Die antiken Götter aus dem Mittelmeerraum haben ebenso ihre Spuren hinterlassen wie einheimische Kulte und Traditionen. So treten immer wieder Votivgaben, Symbole, Inschriften und andere Objekte zutage, die Einblick in antike Glaubensvorstellungen geben. An Beispielen aus verschiedenen Fundorten wird archäologischer Fundstoff auf religionsgeschichtliche Aussagen hin untersucht.