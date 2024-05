Berufsorientierungsbörse in Monheim „apt Holding“ will Jugendliche für die Industrie begeistern

Die „apt Holding“ (apt) liefert europaweit Aluminium-Produkte und komplexe Lösungen für die Bereiche Bau, Transport, Automotive und Industrie. Dabei sind sieht die apt-Produkte auf den ersten Blick kaum zu erkennen, sind aber in vielen alltäglichen Gegenständen wie Kühlschränken, Fensterrahmen, Lastwagen und Festzelten verbaut. Die Metallteile leiten beispielsweise im Kühlschrank die Wärme ab oder stabilisieren Holzböden und Planen. Neben den sogenannten Profilen, die an großen Maschinen gepresst und zugeschnitten werden, fertigt der Hersteller auch spezielle Werkzeuge an – unter anderen für die Automotive-Industrie an. Die Auszubildenden durchlaufen am Standort in Monheim die gesamte Produktion von der Sägerei bis zur Presse.