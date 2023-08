Neubaugebiet in Monheim-Baumberg Anwohner wünschen sich Verkehrsberuhigung auf Europaallee

Auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage am Waldbeerenberg hatte die SPD etliche Spielstationen für Kinder aufgebaut, um in Ruhe mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Am vorigen Samstag hielt sie ihren ersten Nachbarschaftstreff im Neubauviertel Baumberg-Ost ab. „Die Resonanz war ganz gut“, berichtet Fraktionschef Alexander Schumacher zufrieden. „Einige Familien waren sogar vor dem offiziellen Startschuss da.“ Selbst nach dem Regenguss kamen erneut Anwohner vorbei und am Ende mussten die Sozialdemokraten sogar in die Verlängerung gehen. „Unser Konzept ist aufgegangen: Wir wollten uns vorstellen und wissen, wo der Schuh drückt.“