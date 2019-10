Anliegerbeiträge : Anwohner machen mobil gegen Beiträge

Monheim Anlieger vieler Straßen in Monheim haben sich zusammengeschlossen, um gegen hohe Beiträge zu kämpfen.Gemeinsam wollen sie in die Ratssitzung kommen.

Wenn am kommenden Mittwoch der Rat der Stadt tagt, dann werden sie viele sein. Anwohner unterschiedlicher Straßen in Monheim haben sich in einer Interessengemeinschaft zusammengetan. Sie wollen nun vereint gegen aus ihrer Sicht zu hohe Anliegerbeiträge nach Straßensanierungen kämpfen. „Uns reicht es“, sagt Ute Wegener, die Am Sportplatz in Baumberg wohnt. „Diese ganze Unsicherheit sind wir leid.“ Dem schließen sich auch Anwohner der Hofstraße, der Lottenstraße, des Düsselwegs und der Sandstraße an. „Die Anwohnerbeiträge sollen abgesenkt oder gar ganz ausgesetzt werden“, lautet die Forderung der neuen Interessengemeinschaft (IG), die sich am Mittwoch im Pfannenhof zusammengefunden hat.