Monheimer klagen über Behinderungen : Anwohner ärgert sich über Falschparker

Falschparken in Baumberg. Foto: Oliver Kandeler Foto: RP/Oliver Kandeler

Baumberg Die Verwaltung rät, Strafanzeige zu stellen, anstatt Mängelmelder der Stadt Monheim zu nutzen, um illegal abgestellte Fahrzeuge zu melden.

Wiederholt haben Oliver Kandeler und weitere Nachbarn im Mängelmelder der Stadt Monheim auf falsch geparkte Autos Am Schellberg, am Fliederweg und der Weißdornstraße im Ortsteil Baumberg hingewiesen. „Teilweise haben die Anwohner deshalb Probleme, aus ihren Einfahrten herauszukommen“, berichtet Kandeler, der selber Am Schellberg wohnt. „Ich habe die Stadt schon mehrmals seit Anfang dieses Jahres darauf hingewiesen, aber die Situation ändert sich nicht“, beklagt der Baumberger.