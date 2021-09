Monheim Kielsgraben : Anwohner fürchten Lärm durch Skateranlage

Monheim Die Anlage für den professionellen Rollsport soll durch eine neuen Meter hohe Lärmschutzwand eingefasst werden. Den Grünen geht der Natur- und Artenschutz im östlichen Kielsgraben nicht weit genug, der Bürgermeister findet den Aufwand für das entstandene Biotop übertrieben.

Die Pläne der Stadt für ein großes Sportzentrum im Westen der Auskiesungsfläche am Kielsgraben rufen jetzt Anwohner auf den Plan: Peter Schneider, der an der Sandstraße wohnt, trug in der Fragestunde des Planungsausschusses seine Bedenken vor: Sie richten sich gegen die Skateranlage für den professionellen Rollsport und die Außengastronomie der Vereinsheime. „Die sollte man nach Süden verlegen, damit es nicht zu häufigen Polizeieinsätzen wegen Ruhestörung kommt“, warnte er. Dem Schallschutzgutachten hatte er entnommen, dass es am Wochenende (außerhalb der Ruhezeiten und am Abend) an der Sand- und an der Monheimer Straße zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte durch die Skateranlage kommen werde. Die Gutachter hatten daher die Errichtung eines fünf Meter hohen Walles mit einer vier Meter hohen Lärmschutzwand empfohlen. Schneider schlug vor, die Skateranlage daher lieber im östlichen Teil des Geländes, in Nähe der Baumberger Chaussee unterzubringen.