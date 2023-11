Monheim Anushka Chkheidze gibt Konzert in Künstlerresidenz am Greisbachsee

Chkheidze hat bereits an der Ausstellung The Sound im Sommer 2023 teilgenommen, für die sie die Installation „Lost Lullaby“ im Garten einer ehemaligen Kindertagesstätte realisierte. Im Vorfeld hatte die Künstlerin Monheimer Bürger nach Schlafliedern aus ihrer Kindheit befragt und gebeten, diese für eine Aufnahme zu singen oder zu summen. Die mehrkanalige Arbeit „Lost Lullaby” war ein Loop von etwa zehn Minuten, der diese individuellen Erinnerungen zu einer vielstimmigen Hymne an die Kindheit verband, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.