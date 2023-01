Monheim Schulen nehmen Anmeldungen für Musikklassen an

Monheim · Für die Bläserklasse an der Peter-Ustinov-Gesamtschule, die Musicalklasse an der Gesamtschule am Berliner Ring und die Orchesterklasse am Otto-Hahn-Gymnasium werden jetzt Anmeldungen entgegengenommen.

19.01.2023, 14:27 Uhr

Monheims Schulen und Musikschulen kooperieren. Foto: Musikschule