Gänselieselmarkt Monheim : Anmeldungen für Gänselieselmarkt laufen

Monheim Die Melan Niederrhein GmbH organisiert den Trödelmarkt am 12. Juni. Darf er nicht stattfinden, wird die Standgebühr vollständig erstattet.

Mit der Organisation wurde die Firma Höfges Veranstaltungspool GmbH beauftragt, die nun Melan Niederrhein GmbH heißt. Die Firma professionalisiert den Buchungs- und Zahlungsprozess sowie die Abläufe bei der Platzvergabe. Trödler können bei der Anmeldung einen groben Straßenbereich aussuchen, in dem sie ihren Stand am 12. Juni aufbauen wollen. Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse. In der Vergangenheit hatte es immer wieder für Unverständnis und Ärger gesorgt, dass Plätze vorgebucht und dann am Markttag einfach nicht besetzt wurden – auch, weil die Bezahlung bislang erst beim Markt selbst erfolgte. Potenzielle Trödler hatten dann das Nachsehen, weil die Veranstaltung als ausgebucht gemeldet wurde.