Monheim Gänselieselmarkt : Gänselieselmarkt: Die Anmeldungen laufen

Monheim (og) Der Gänselieselmarkt zum Stadtfest startet am Samstag, 20. Juni. Die Platzvergabe für Trödler läuft bereits. Anmeldungen sind über die Internetseite www.hoefges.com möglich. Anmeldeformulare Liegen im Bürgerbüro aus.

Zum Herunterladen im Internet stehen sie unter www.monheim.de/gaenselieselmarkt bereit. Die Hälfte der Plätze ist bereits gebucht. Bei dem neuen Organisationsteam – der Firma Höfges Veranstaltungspool GmbH aus Krefeld – können Trödler sich nun schon bei der Anmeldung einen Straßenbereich aussuchen, in dem sie ihren Stand am 20. Juni aufbauen wollen. Die Bezahlung erfolgt erstmals per Vorkasse. In der Vergangenheit hatte es immer wieder für Unverständnis und Ärger gesorgt, dass Plätze vorgebucht und dann am Markttag einfach nicht besetzt wurden – auch, weil die Bezahlung erst am Markttag selbst gefragt war. Potenzielle Trödler, die gerne gekommen wären, hatten dann das Nachsehen.