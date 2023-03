Zirkus kommt nach Baumberg Anmeldung für Ferien-Zirkus beginnt am 27. März

In den ersten drei Wochen der Sommerferien, vom 26. bis 30. Juni, 3. bis 7. und 10. bis 14. Juli, werden pro Woche 100 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren unter dem Motto „Kann nicht war gestern – heute ist Circus“ zu kleinen Artistinnen und Artisten ausgebildet. Die Ferienaktion läuft in diesem Jahr von 9 bis 17 Uhr und endet freitags nach der Abschluss-Show. Ab 8 Uhr ist eine Frühbetreuung möglich. Das Circus Leben wird wie in den vergangenen Jahren mit den Pädagoginnen und Pädagogen des Circus Soluna durchgeführt. Ob als Clown, Akrobatinnen und Akrobaten, Kugelläuferinnen und Kugelläufer oder Seiltänzerinnen und Seiltänzer – alle finden ihren Platz. In einer großen Abschluss-Show zeigen die Kinder dann ihr Können vor Publikum.