Monheim: Wohnen im französischen Viertel : Anmeldestart für Wohnungen im Frankreichviertel

Frankreichviertel: So sehen die Häuser aus. Foto: Visualisierung: Jan-André Meyer Architekten

Monheim Seit rund einem Jahr leben „Unter den Linden“ im Berliner Viertel die ersten Mieter der Monheimer Wohnen. Im Januar werden drei Wohngebäude des nächsten Projekts fertig.

„Ich freue mich sehr, dass wir nach den rund 230 Wohnungen im Berliner Viertel nun auch die ersten Wohnungen in Baumberg anbieten können“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann . „Und die 31 Wohnungen im Frankreich-Viertel sind nur der erste Aufschlag: Im Sophie-Scholl-Quartier entstehen derzeit weitere 200 Wohnungen.“

Die Wohnungen im Frankreich-Viertel sind unter anderem mit Fußbodenheizung, Kellern, Fahrradkellern, Kinderwagenräumen, bodengleichen Duschen und Aufzügen ausgestattet sowie barrierefrei. In den Erdgeschossen gibt es Terrassen, in den oberen Stockwerken Balkone. Pkw-Stellplätze sind vorhanden. In eines der Wohngebäude wird eine fünfgruppige Kindertagesstätte einziehen. Für Wohnungen wird kein Wohnberechtigungsschein benötigt.