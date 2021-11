MonheimerSchulen stellen sich vor : Anmeldestart für künftige Fünftklässler

Monheims Schule stellen sich in den nächsten Tagen vor – wie hier am Schulzentrum am Berliner Ring. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Für das Schuljahr 2022/2023 steht die Anmeldung der künftigen Fünftklässler an. Die drei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet stellen sich zunächst mit Tagen der offenen Tür vor.

Otto-Hahn-Gymnasium Berliner Ring 7, Telefon 02173 9514910. Es gibt zwei Elterninfoabende: Am Montag, 13. Dezember, 19.30 Uhr, vorrangig für die Grundschulen Lottenschule, Winrich-von-Kniprode-Schule, Hitdorfer Grundschulen und Externe sowie am Dienstag, 14. Dezember, vorrangig für die Grundschulen Lerchenweg, Astrid-Lindgren, Hermann-Gmeiner und Armin-Maiwald. Bei den Infoabenden können sich Interessierte zugleich auch für den Tag der offenen Tür am Samstag, 15. Januar, in zwei Durchgängen um 10 und 12 Uhr anmelden.