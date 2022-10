Monheim Maus-Tag : Wo im Hotel die Laken und das Klopapier lagern

Monheim Zum Maustag lud das Achathotel 30 Kinder ein, hinter die Kulissen eines Gastgewerbebetriebs zu gucken. Sie besuchten das Wäschelager und durften - wie eine echte Hausdame - die Arbeit der Zimmermädchen kontrollieren.

Wie funktioniert eigentlich ein Hotel? Was gibt es hier außerhalb der gewöhnlichen Gästebereiche zu entdecken? Diesen Fragen gingen mehr als dreißig Kinder gemeinsam mit ihren Eltern am Montag im Monheimer Achat-Hotel nach. Denn hier fand eine der Aktionen im Rahmen des „Türen auf mit der Maus“-Tages des WDR statt. „Wir haben uns dafür beworben“, verrät Hoteldirektor Peter A. Humberg. Aufmerksam auf diesen Maus-Geburtstag wurde das Achat-Hotel an der Delitzscher Straße durch einen Tipp während einer städtischen Veranstaltung.

Und das funktioniert sehr gut, wie schon bei der ersten Führung durch das Hotel deutlich wird. Zuerst geht es mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock. „Dort kann normalerweise nur das Hotel-Personal hin“, verrät der Direktor. Denn hier schlägt das Herz des Hotels. Und all die Türen zu den Betriebsräumen öffnen sich für die Kinder und schaffen so „spannende Verbindungen“, denn das ist das diesjährige Motto des WDR-Maus-Tages. Zuerst dürfen die Kinder einen Blick in die Wäscherei werfen. „Hier werden aber nur Putzlappen gewaschen“, erklärt Peter Humberg. Denn die Schmutzwäsche aus dem Hotelbetrieb selbst wird in einer professionellen Wäscherei gewaschen und dann im Wäschelager gestapelt. Tobias darf einen Stapel frisch gewaschener und sauber zusammengefalteter Laken halten. „Schwer“, gibt er zu. Auch Toilettenpapier wird hier gelagert. Nach dem Wäschelager öffnet sich die Tür zum Archiv, wo eines der Kinder sofort feststellt: „Da ist ja auch Klopapier.“ Mit den Worten „hier kommt das Wunder der Technik“ öffnet der Hoteldirektor dann noch die Tür zum Heizungsraum. Natürlich dürfen die Kinder auch einen Blick in die Hotelzimmer werfen.