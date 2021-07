Fischerei in Monheim : Die Jugend-Angeltage starten Anfang August

Monheim/Langenfeld Vom 2. bis zum 13. August können junge Menschen ihrem Jagd-Hobby in Monheim und Langenfeld ungestört nachgehen. Außerdem lernen sie etwas über Köder, Gewässer und Angeltechnik.

() Die Jugend-Angeltage stehen vor der Tür: Ab dem 2. August heißt es wieder „Petri Heil“. In den letzten beiden Ferienwochen können Jugendliche das Angeln am Rhein in Monheim und am Gewässer des Angelsport-Vereins (ASV) Richrath erlernen oder vertiefen – unter Aufsicht des Vereins ASV Monheimer Angelfreunde Kreis Mettmann und nach den Corona-Empfehlungen. Dabei treten sie gegeneinander an. Am letztem Tag, dem 13. August gibt es dann eine Preisverleihung. Voraussetzung für die Veranstaltung sind Jugendfischereischeine.