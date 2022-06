Monzheimer Gesundheitszentrum : Neue Ärzte ziehen auf den Campus  in Monheim

Neue Ärzte ziehen auf den Campus in Monheim

Neue Ärzte ziehen in den Gesundheitscampus in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Monheimer Gesundheitscampus an der Alten Schulstraße füllt sich immer mehr. Dort, wo früher das Krankenhaus stand – vom damaligen Betreiber Kplus-Verbund geschlossen – ist ein neues Angebot für Patienten entstanden.

() Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), eine städtische Tochtergesellschaft, bietet seit diesem Monat mit einer Hautarztpraxis und einer Rheumatologie zwei weitere Fachdisziplinen an. „Das Angebot für die medizinische Versorgung in unserer Stadt wird immer größer“, betont Bürgermeister Daniel Zimmermann. Mit weiteren Fachpraxen stehe man in Verhandlungen. „Es hat sich als richtig erwiesen, dass die Stadt durch die Gründung der MVZ, genehmigt durch den Rat, gezielt nach Fachpraxen Ausschau halten konnte, die es bisher bei uns gar nicht gab“, sagt Zimmermann. Dazu wurden im Gesundheitscampus über die Tochtergesellschaft Flächen angemietet. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier“, sagt Aynas Kamyab. Mit ihren 42 Jahren ist die Dermatologin eine erfahrene Hautärztin. Weitere Informationen über den Gesundheitscampus und Kontakte gibt es auf im Internet unter www.gesundheitscampus-monheim.de/