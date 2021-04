Radio Rakete Monheim : Andreas Huber legt Massive Attack auf

Monheim Im Monheimer Radio Rakete geht es am Montag um die Musik der 80er/90er Jahre.

(og) Moderator Andreas Huber präsentiert am Montag, 12. April, wieder Hubis Punky Reggae Party. Im Mittelpunkt steht Massive Attack. Hervorgegangen aus dem in Bristol beheimateten Künstlerkollektiv „The Wild Bunch“, erspielte sich die dreiköpfige DJ-Posse Massive Attack mit ihren stetig größer werdenden Partys in den späten 80ern zunächst im Vereinten Königreich einen exzellenten Ruf. Das gemächliche Down-Tempo der meisten Massive Attack-Tunes wurde von der britischen Pop-Presse nahezu poetisch als „Spliff-Speed“ bezeichnet. Irgendwann wollte das Trio diesen Sound aber nicht mehr nur auflegen, sondern auch auf eigenen Platten veröffentlichen.