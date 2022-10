Nach 14 Jahren in Monheim : Andreas Apsel wird Beigeordneter in Meerbusch

Andreas Apsel hat überraschend seinen Posten im Rathaus gekündigt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim 14 Jahre lang war Andreas Apsel als Bereichsleiter Bauwesen bei der Stadt Monheim. Jetzt gab er überraschend seinen Abschied bekannt.

Am Freitagmorgen hat Andreas Apsel (55), im Monheimer Rathaus für den Bereich Bauwesen zuständig, seinen Posten gekündigt. „Das kam für uns alle überraschend“, sagt die Erste Beigeordnete Lisa Pientak. Der leitende Mitarbeiter werde wunschgemäß zum 1. Januar 2023 als Beigeordneter nach Meerbusch wechseln. Abzüglich seiner Urlaubsansprüche werde sich Apsel voraussichtlich Ende November bei Kollegen und Mitarbeitern verabschieden. „Ich freue mich natürlich für ihn“, sagte Pientak. „Für die Stadt ist es aber traurig“, bedauern sie und Bürgermeister Daniel Zimmermann. Im Rathaus favorisiere man eine interne Nachbesetzung, „möglichst zeitnah“, so Pientak.

Apsel selber sagt, er würde die Zeit in Monheim nicht missen wollen. Es sei „eine tolle Sache gewesen, an der Stadtentwicklung teilhaben zu können“. Das habe ihn weiter gebracht. Man wachse mit seinen Aufgaben. In Meerbusch werde er als Erster Beigeordneter unter anderem für die Bereiche Stadtplanung, Bauaufsicht, Liegenschaften sowie Straßen- und Kanalbau zuständig sein.

Der scheidende Fachbereichsleiter war 14 Jahre lang im Moheimer Rathaus tätig. Angefangen hat der Diplom-Ingenieur im Oktober 2008 als Bereichsleiter Bauwesen. Zwar habe sich seine Funktion in den vergangenen Jahren nicht verändert, doch seien die Aufgaben in der aufstrebenden und wachsenden Rheingemeinde mit immer mehr Bautätigkeiten stetig gewachen, so Pientak. „Die Strukturen haben sich so im Laufe der Zeit geändert.“

Andreas Apsel habe immer mehr Verantwortung übernommen. Auf zahlreichen Bürgerinformationen zu Verkehrsthemen gab er während seiner Tätigkeit sachkundig Auskunft. Er war in der Stadt Ansprechpartner und Kenner vieler Themen, beispielsweise zu Bauvorhaben oder zur Fahrrad-Infrastruktur. Auch die Zahl seiner Mitabeiter stieg auf zuletzt rund 100 (davon 60 Beschäftigte bei den städtischen Betrieben, 45 aus anderen Verwaltungsbereichen). Apsel wurde in Düsseldorf geboren und ist in Hochdahl aufgewachsen. Er studierte in Wuppertal Bauingenieurwesen, Fachrichtung Verkehr. Nach zehnjähriger Tätigkeit in einem Düsseldorfer Ingenieurbüro wechselte er 2006 zur Stadt Mönchengladbach, wo er bis 2008 Bereichsleiter Straßenneubau war, bevor er nach Monheim kam.

(pc)