Monheim Monheimer Tor : Ambitioniertes Projekt

Monheim Monheim wächst: Mit den Arbeitsplätzen steigt die Einwohnerzahl. Die weichen Standortfaktoren werden gestärkt – mit Kitaplätzen, hochwertigen Bildungs- und Kulturangeboten sowie einem großen Gastronomiespektrum in der Altstadt und nicht zuletzt einem zentral gelegenen, modernen Ärztezentrum.

Fehlt nur noch ein attraktiver Handel? Die Voraussetzungen dafür will die Stadt mit dem Umbau der Rathaus-Center und des Monheimer Tors jetzt schaffen. Begleitend werden die Wegebeziehungen zwischen den Centern und zu den Wohngebieten verbessert. Für all das nimmt die Stadt viel Geld in die Hand, was sie aktuell ja auch hat. Bleibt abzuwarten, ob das Gesamtkonzept aufgeht. Denn die Angebote hängen davon ab, dass sie genutzt und bezahlt werden. Dafür ist zuträglich, was Monheim bekannt macht – wie etwa der Welterbeeintrag von Haus Bürgel.