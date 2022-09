Monheim Tag des offenen Denkmals : Auf Spurensuche in Denkmälern

Der sogenannte Mäuseturm kann besichtigt werden. Foto: Lars Berwanger

Monheim Am Sonntag, 11. September, finden zahlreiche kostenfreie Aktionen und Führungen statt: Besichtigt werden können Friedens- und Altstadtkirche, Fiat Voluntas, Mack-Pyramide und Mäuseturm.

(elm) Historische Gebäude haben meist viele Phasen des Umbaus, der Sanierung und der Renovierung durchgemacht. Als bauliche Quellen erlauben sie einen Einblick in die Geschichte ihrer Bewohner und ihrer Nutzungen. Diesen Spuren können Interessierte nun beim „Tag des offenen Denkmals“ nachgehen – passend zum Motto, das die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in diesem Jahr ausgegeben hat: „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Daniel Zimmermann die Veranstaltung am Altstadtmodell an der Turmstraße. Um 11.30, 13 und 15 Uhr beginnen hier Führungen mit den Mon-Guides.

Zum ersten Mal kann der sogenannte Mäuseturm an der Rheinuferstraße besichtigt werden. Der Turm gehörte zu einem großzügigen Direktoren- und Gästehaus, das die 1908 gegründete „Rheinische Presshefe- und Spritwerke AG“ in den 20er-Jahren errichten ließ. Um 12, 13 und 14 Uhr bietet Stadthistoriker Dr. Alexander Berner Führungen an. Die Friedenskirche kann von 12 bis 15 Uhr, wenn gewünscht, mitsamt dem Kirchturm, besichtigt werden. In Monheim öffnet die evangelische Altstadtkirche ab 11 Uhr die Türen der Evangelischen Schule von 1786 im Küsterhaus. Zwischen 13 und 17 bietet Bernhard Firneburg, Gastronom des Pfannenhofs an der Turmstraße, stündlich Besichtigungen des Gewölbekellers an.

Die Monheimer Kulturwerke bieten in der Mack-Pyramide um 11 und 12 Uhr und in der zukünftigen Kulturraffinerie K714 um 14 und 15 Uhr Führungen an. Der Künstler Heinz Mack baute 1987 bis 1990 mit dem Architekten Horst Schmitges die Beisel-Pyramide. Die alte Fassabfüllhalle entstand nach Plänen des Architekten Walter Furthmann 1914/15. Die schmierölproduzierende Anlage hatte Pioniercharakter und diente als Vorbild für weitere Fabriken dieser Art. Für die Führungen durch beide Denkmäler ist eine Anmeldung bei den Monheimer Kulturwerken unter Telefon 02173 276-444 oder per E-Mail an info@monheimer-kulturwerke.de nötig.

Beim Aalfischerei-Museum am Baumberger Rheinufer berichtet der ehemalige Besitzer und Rheinfischer Wilhelm Wirtz um 13.30 Uhr von seiner Zeit auf dem Aalschokker. Die „Fiat Voluntas“ stellt als Teil der Mon-Chronik die Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Rheinfischer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar.