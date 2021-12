Monheim Großspende : Neue Baumberger Friedhofskapelle ist in Betrieb

Die neue Kapelle auf dem städtischen Friedhof in Baumberg wurde am Samstag eingesegnet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Ursula Fischer-Behnke hat der Stadt ein Mehrfamilienhaus in Baumberg vermacht, für den Wert des Gebäudes baute die Stadt eine neue Kapelle. Die Spenderin wollte etwas für die Trauergemeinden tun, die bislang oft im Regen hatten stehen müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Einen Tag vor dem 4. Advent wurde in Baumberg eine lange Geschichte abgeschlossen, die sich schon ein bisschen wie Weihnachten anfühlt. Nach zwei Jahren Bauzeit segnete auf dem städtischen Friedhof der evangelische Pfarrer Malte Würzbach die neue Friedhofskapelle ein. Am gestrigen Montag fand in der tageshell erleuchteten Trauerhalle die erste Feier statt.

Im Mittelpunkt stand am Samstag eine zwar an Körpergröße eher kleine Frau, die aber ein großes Herz hat: Ursula Fischer-Behnke. Vor gut vier Jahren war die gebürtige Bambergerin mit, wie sie sich noch heute erinnert, „klopfendem Herzen“ ins Rathaus gekommen. Ihr Herzenzanliegen: Sie wollte der Stadt ein ziemlich großes Geschenk machen, nämlich ihr Zehn-Parteien-Wohnhaus an der Peter-Hofer-Straße.

Einzige Bedingung: Für den Gegenwert des Hauses sollte die sehr in die Jahre gekommene und inzwischen viel zu kleine Kapelle auf dem Baumberger Friedhof erneuert werden. Ursula Fischer-Behnke hatte bei vielen Trauerfeiern dort Menschen in Regen und Kälte stehen gesehen. Nachdem sie ihre eigenen Eltern auf diesem Friedhof zu Grabe getragen hatte, wollte sie, dass sich etwas an diesen unwirtlichen Bedingungen für die Trauergemeinde ändert.

Dass Rathausbesucher etwas geben wollen, ist eine Erfahrung, die auch Bürgermeister Daniel Zimmermann eher selten macht. „Und ein Geschenk dieser Größenordnung von einer Privatperson hat es wohl mindestens in den letzten 50 Jahren nicht gegeben“, sagte er in seiner Ansprache. Die Spenderin habe auch noch ein zweites Anliegen gehabt, so der Bürgermeister. Sie wollte mit Ihrer Schenkung „in die richtigen Hände“ auch sicherstellen, dass ihre vielen langjährigen Mieter auch künftig dort günstig wohnen können.

Aus diesem Wunsch heraus entstand schließlich eine Art Ringtausch, dem der Stadtrat am 10. Oktober 2018 auch einstimmig zustimmte. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Monheimer Wohnen kaufte Ursula Fischer-Behnke ihr Haus an der Peter-Hofer-Straße für 850.000 Euro ab. Das Geld floss so direkt an die Stadt verbunden mit der Zweckbindung, es als Kapitalstock für den Bau einer neuen Friedhofskapelle zu verwenden.

Die Stadt habe natürlich ohnehin etwas an dem alten Gebäude tun müssen, räumte Zimmermann offen ein. „Aber dass daraus nun etwas derart Tolles geworden ist, das haben wir allein Ihnen und Ihrer großzügigen Spende zu verdanken.“ Auf der nahezu gleichen Fläche der alten Kapelle ist ein fast dreimal so großer beheizbarer Trauerraum entstanden. Die Stadt hatte zuvor einige in die Kapelle integrierte Funktionsräume in einem separaten Neubau am Friedhofseingang untergebracht, wie etwa die neuen, behindertengerechten Sanitärräume.

Aus einem kleinen Ideenwettbewerb, der noch vor dem Ratsbeschluss abgehalten worden war, war das Kölner Architekturbüro „pbundl“ (Potthast-Becker und Lindner) als Sieger ehervorgegangen. Ursula Fischer-Behnke wurde an wesentlichen Entscheidungen, wie der Auswahl der Materialien und Farben, beteiligt. Von ihr stammt auch die Idee, das nach Norden hinweisende größte Fenster der Kapelle durch den Künstler Frank Weidenbach gestalten zu lassen.