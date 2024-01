Langenfeld/Monheim Von Tür zu Tür für den guten Zweck

Am Samstagmorgen ab 10 Uhr ging es für die knapp 240 Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Josef und Martin in Langenfeld und St. Gereon und Dionysius in Monheim auf die Straße. Überall da, wo den engagierten Kindern die Tür geöffnet wurde, trugen sie ein Lied vor oder verlasen einen Segensspruch, bevor sie den Segensaufkleber mit der Aufschrift „20*C+M+B+24“ am jeweiligen Briefkasten oder an der Haustür anbrachten. Wer wollte, konnte sich jenen Segensspruch auch klassisch per Kreide an die Hauswand schreiben lassen. Im Gegenzug für den Segen erhielten sie von den Bürgern eine Geldspende in beliebiger Höhe.