Schiffsanleger Monheim : Am Rheinanleger halten bald wieder Schiffe

Monheim Die Kulturwerke bieten im August eine Flußkreuzfahrt über Rhein und Mosel an. Tickets dafür gibt es ab sofort im Kundencenter am Monheimer Busbahnhof.

Am 23. August legt zum ersten Mal ein großes Kabinenschiff am Schiffsanleger ab und bricht zu einer siebentägigen Rhein-Mosel-Kreuzfahrt auf. Von Monheim aus schippert die „Dutch Melody“ über Andernach und Cochem nach Koblenz und anschließend durch das Mittelrheintal nach Mainz und Bonn. Am Montag, den 30. August 2021 endet die Reise in Monheim am Rhein. Zusätzlich zur Kabine und Vollpension können verschiedene Ausflugspakete gebucht werden. Organisiert wird die Flusskreuzfahrt von Kluges Reisen – Reisebüro am Kölner Tor GmbH. Preis ab 1049 Euro. Buchen können Interessierte ab sofort im Kundencenter der Kulturwerke. Es ist wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Ticketkäufe, Beratungen und andere Buchungen sind von Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, und samstags von 9 bis 14 Uhr am Rathausplatz 20, möglich. www.monheimer-kulturwerke.de/flusskreuzfahrt.