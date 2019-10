Herdplatte nicht ausgeschaltet : Acht Verletzte bei Küchenbrand in Monheim - Wohnung ist unbewohnbar

Acht Verletzte bei Küchenbrand in Monheim - Wohnung ist unbewohnbar

Monheim In Monheim sind bei einem Brand acht Menschen verletzt worden. Auslöser des Feuers war laut Polizei eine nicht ausgeschaltete Herdplatte.

Die Feuerwehr in Monheim am Rhein ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht zu einem Einsatz auf die Mozartstraße alarmiert worden.