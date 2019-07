Alarm : Monheim: Am Laacher Schloss brennt ein Feld

Monheim: Am Laacher Schloss brennt ein Feld

Einsatzort an der Stadtgrenze zu Leverkusen-Hitdorf: Es brannte auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern. Foto: RP/Patrick Schüller

Monheim Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Gebäude, Hof und ein Waldstück.

Die Feuerwehr Monheim wurde am Dienstagmittag gegen 14.15 Uhr zu einem Flächenbrand am Schleiderweg gerufen. Auf einem abgemähten Gerstenfeld war in Höhe des kleinen dreieckigen Waldstücks im Norden aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das sich wegen des böigen Windes rasch ausbreitete. Autofahrern, die von der A 59 auf die Hitdorfer Straße abbogen, hatten die hohe Feuersäule direkt im Blick.