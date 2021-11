Monheim Kunst im öffentlichen Raum : Gänseschar schmückt jetzt den Landschaftspark

Monheim Der syrische Künstler Saman Hidayat hat die Skulpturengruppe gestaltet. Er hatte sich schon vor zwei Jahren um einen öffentlichen Auftrag bemüht. Die Gänseschar soll auf den Naturbauernhof hinweisen.

(elm) Während die Leda unbeeindruckt mit ihrem Schwan poussiert, wird am Freitag, 16 Uhr, – ganz in ihrer Nähe – eine recht naturalistisch gestaltete Gänseschar Einzug in den Landschaftspark Rheinbogen halten. Die Skulpturengruppe „Gänsemelodie“ hat der Künstler Saman Hidayat entworfen, ein kurdisch-irakischer Bildhauer, der 2015 mit seiner Frau nach Deutschland flüchtete. 2018 schenkte er der Stadt Monheim seine Arbeit „Schrei nach Freiheit“, die seitdem den Kreisverkehr auf der Baumberger Chaussee, in Höhe Knipprather Straße, dominiert.