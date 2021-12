Monheim Kreisgesundheitsamt : Heute kommt das Impfmobil

Im Juni gab es eine Sonder-Impfaktion, bei der 1430 Monheimer das Johnson-Präparat von Johnson erhielten. Studien zufolge liegt die Wirksamkeit nach sechs Monaten bei ungefähr 13 Prozent, ist jetzt also bei den Monheiemr Impflingen praktisch nicht mehr vorhanden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Von 10 bis 15 Uhr können sich die Monheimer in der Holzweg-Passage an der Geschwister-Scholl-Straße ohne Termin und Voranmeldung eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus abholen, egal ob Erst-, Zweit- und Drittimpfung.

(elm) Bürgermeister Daniel Zimmermann hatte kürzlich in einem WDR-Interview von einer mutmaßlichen Impfquote in Monheim von 80 Prozent gesprochen. Diese rein persönliche, anhand der Datenlage jedoch nicht objektivierbare Schätzung stützte er unter anderem auf die Sonder-Impfaktion mit dem Johnson-Präparat im Sommer, bei der die Stadt 11.000 Menschen in den sozial belasteten Wohnvierteln angeschrieben und letztlich 1430 Dosen geimpft hatte. Er leitete diese Traumquote überdies aus dem Umstand ab, dass ja 95 Prozent der städtische Belegschaft geimpft seien. Außerhalb des Rathauses sorgte diese sehr optimistische Aussage für Reaktionen von Verwunderung bis Heiterkeit.