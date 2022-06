Monheim Kunst im öffentlichen Raum : „Im Duett“ von Timm Ulrichs wird am Samstag eingeweiht

„Im Duett“ von Timm Ulrichs wird am Samstag eingeweiht

Monheim Für Besucher der Feier werden Liegestühle bereitgestellt. Die Kunstschule macht für Kinder und Jugendliche ein Kreativangebot passend zum Kunstwerk.

(elm) Bereits seit einigen Tagen strahlen die rot lackierten Stahlelemente weithin sichtbar in der Sonne. Am Samstag, 2. Juli, um 12 Uhr wird die Skulptur „im Duett“ von Timm Ulrichs auf dem Kreisverkehr Monheimer Straße/Sandstraße feierlich eingeweiht. Der Kreisel bleibt für die Zeit der Feier bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auf bereitstehenen Liegestühle können sich alle interessierten Bürger das Kunstwerk in entspannter und einmaliger Atmosphäre anschauen.